EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE DICIEMBRE DE 2025

MIENTE GOBIERNO SOBRE ENDEUDAMIENTO.

Hasta hoy ni Layda Sansores ni su gabinete han podido explicar para qué quieren solicitar un préstamo de mil millones de pesos. Su secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, pidió a los campechanos tener confianza, que será una “deuda responsable”, que cuando recibieron el gobierno había una deuda “que ya se pagó” y que estarán entregando números más bajos. Mentiras y más mentiras.

La realidad es que recibieron una deuda de 2 mil 900 millones de pesos, de la cual han pagado en promedio 200 millones cada año, 800 en total, según los estados de resultados de la Secretaría de Administración y Finanzas, y queda por pagarse aún 2 mil 100 millones de pesos, de los cuales pagarán a lo mucho 400 más. Así las cosas, vale preguntar, ¿por qué mienten? ¿Así quieren que la ciudadanía confíe en este nefasto gobierno que no ha podido explicar en qué ha gastado más de 100 mil millones de pesos estos cuatro años?

No pueden calificar como “deuda responsable” el préstamo que pretenden solicitar porque no han explicado a los campechanos en qué se va a invertir ese dinero, en qué municipios y en qué obras. Ni siquiera han hecho llegar al Congreso Local los proyectos ejecutivos, porque no los tienen. No se puede confiar en un gobierno que se ha negado a transparentar las cuentas y que ha sido rapaz en todas sus dependencias. Que dejen de mentir y dejen de ser irresponsables y mentecatos.

¿QUÉ FESTEJA LA PRESIDENTE SHEINBAUM?

Varios cientos de millones de pesos gastará este fin de semana la presidente Claudia Sheinbaum en acarreos, tortas, refrescos, propaganda y demás gastos de movilización y logística para su festejo en el zócalo capitalino. ¿Pues no que no hay dinero? Pero, además, ¿qué celebra? ¿Qué en sólo 7 años duplicaron la deuda del país? ¿Qué han saqueado como nunca porque están coludidos en el huachicol fiscal?

Desde noviembre las protestas se han multiplicado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La marcha y represión de la Generación Z, los bloqueos de transportistas, así como la violencia en Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca son prueba de que su gobierno cada vez está peor. Tan es así que en sus giras recientes ha sido recibida con abucheos y consignas de rechazo, porque su nivel de aceptación cayó estrepitosamente.

Por eso insistimos en preguntar, ¿qué festeja? ¿Qué mantiene un narcoestado porque se niega a combatir el crimen organizado? ¿Qué continúa el desabasto en medicamentos? ¿Qué han arruinado las instituciones de salud? ¿Qué multiplicó la corrupción? ¿Qué volvió a traicionar al pueblo aprobando su nueva Ley del Agua? ¿Qué acabó con la seguridad de los mexicanos? Y los que van al festejo, ¿están conscientes de lo mal que va México?