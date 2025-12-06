TÓMELO CON CALMA: EL REZAGO EN EL NUEVO PODER JUDICIAL

Por Fernando A. Mora Guillén.

Reunión trilateral tras el sorteo de la Copa Mundial.

El rezago en el nuevo Poder Judicial.

Europea busca frenar a carteles de las drogas.

Al concluir el sorteo del Mundial de Futbol de América del Norte, tuvo lugar la primera reunión presencial entre Donald Trump, Claudia Sheinbaum, y Mark Carney, los mandatarios de los países anfitriones de la Copa del Mundo, y quienes habrán de encabezar la Revisión del T-MEC.

Un Donald Trump engrandecido tras recibir el primer Premio FIFA por la Paz, se mostró como buen anfitrión gentil, y condescendiente; por la mañana se había reunido con su equipo de trabajo comercial, y económico; atrás quedó el desplante semanal de dejar morir el T-MEC, y buscar otro tipo de acuerdos comerciales.

Tras la reunión, la Presidenta de México, destacó que la reunión fue positiva y fructífera, y que los tres países decidieron avanzar en las negociaciones comerciales.

Cabe señalar que el martes pasado, al inicio de las consultas empresariales sobre el acuerdo comercial, en los Estados Unidos, los sectores empresariales, manifestaron su apoyo a la continuidad del tratado comercial.

Tómelo con atención.- Tras la participación de cinco Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que explicaron la implementación de la Reforma Judicial, y marcaron como principal reto, fortalecer la credibilidad y confianza de la Ciudadanía, en el órgano supremo, mediante el apego al derecho, la transparencia, y el acceso a la Justicia; este viernes se dio a conocer un rezago superior al 30%, entre los resolutivos y la gestión de la actual Suprema Corte, con relación al último trimestre del 2024, constitucionalmente el anterior sistema judicial.

El rezago en la impartición de justicia, ha dejado falta de confianza y certeza por parte de inversionistas, y líderes del sector privado, lo que podría derivar en malestar e inconformidad, de la ciudadanía al no tener respuesta pronta de la justicia, con apego a derecho.

Los impartidores de justicia, tienen claras las demandas y necesidades de sus electores, por lo que sin duda deben enfrentar un gran reto.

Tómelo con Interés. – Europa se suma a la lucha contra los carteles de las drogas. Más allá de las acciones que ha emprendido el Gobierno de los Estados Unidos, y ante las evidencias de actos de violencia y operación de los grupos de la delincuencia organizada, en el continente Europeo, se han anunciado acciones y medidas, tendientes a frenar la operación de los carteles latinoamericanos, y mexicanos, en su territorio.

Los países miembros de la Comunidad Europea sumarán esfuerzos para poner un alto al actuar de estos grupos.

