EL AGUA DEJÓ DE SER DE LOS MEXICANOS: FERRIZ HIJAR
Mediante un video divulgado a través de Ferriz Tve, el periodista Pedro Ferriz Hijar exclamó que el agua dejó de ser de los mexicanos, “por así convenir a sus intereses políticos, porque al rato van a darse cuenta de que si Adán Augusto hacía su agosto con la gasolina, ¿usted cree que no hará su agosto con el agua?”.
Y preguntó: “¿Usted cree que este señor (en referencia al senador Adán Augusto), que nos ha demostrado su capacidad corruptora y d3lincu3ncial no va a hacer su agosto?, ¿no van a empezar a aparecer concesiones a favor de la familia Monreal?, así como vemos con Olga Sánchez Cordero, que se despachó con la cuchara grande cuando era secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, así como hizo también Alejandro Gertz Manero como fiscal de AMLO, y así como las de Poncho Romo como director de la Oficina de la Presidencia del sexenio pasado”.
Hay que ser muy p…..o para no ver las piedritas y pensar que no van a seguir igual, remató Ferriz Hijar.