viernes, octubre 2, 2026
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RETIENEN A EMPLEADOS DE LA CFE EN JOSÉ DE LA CRUZ POR FALTA DE LUZ DESDE EL MIÉRCOLES; NO LOS LIBERARÁN HASTA QUE EL PROBLEMA SEA SOLUCIONADO

Escárcega.— Habitantes del ejido José de la Cruz Blanco mantienen retenidos a empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como medida de presión ante la falta de energía eléctrica que afecta a la comunidad desde el pasado miércoles.

Los inconformes señalaron que, pese a los días transcurridos, personal de la empresa no ha atendido ni solucionado el problema, lo que derivó en esta acción.

Así, ante la falta de respuesta, decidieron retener a los trabajadores de la CFE que acudieron al lugar y advirtieron que no permitirán que se retiren hasta que quede restablecido el suministro eléctrico.

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