JUEZA ANULA JUICIO Y ORDENA RESTITUIR LAS 460 HECTÁREAS DE TIERRAS A MENONITAS

-LOS HUITZ Y EL MINISTERIO PÚBLICO OCASIONARON PÉRDIDAS MUY CUANTIOSAS: ERACLIO RODRÍGUEZ

El juicio relacionado con el caso de presunto despojo de terrenos a productores menonitas quedó sin efecto, luego de que una jueza declaró la nulidad de lo actuado en el procedimiento contra Johan Neufeld, informó el dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez.

Rodríguez Gómez informó que la defensa promovió un incidente de nulidad de actos, bajo el argumento de presuntas violaciones a los derechos humanos de Neufeld.

Tras la exposición de los abogados y la discusión con el Ministerio Público y la representación de la parte actora, la jueza determinó declarar improcedente el juicio y anular las actuaciones realizadas.

Explicó que la resolución también dejó sin efecto las medidas precautorias que mantenían retenidas las tierras y restringían el acercamiento de Neufeld hacia los Huitz, por lo cual, a más tardar mañana, serían restituidos los terrenos.

Rodríguez Gómez sostuvo que el compromiso de los menonitas es que la próxima semana sembrarán las 460 hectáreas para producir alimentos “para todos los campechanos”.

Asimismo, destacó que, por primera vez en la historia de los menonitas en México, las mujeres han participado en la defensa de la tierra. Señaló que no existe ningún antecedente en el que hayan tenido que hacerlo, como sucedió en Campeche, por lo cual mañana habrá una reunión para evaluar las pérdidas, que calificó como muy cuantiosas, registradas durante el conflicto y determinar las acciones a seguir.