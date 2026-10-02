CONFRONTACIONES ENTRE POLICÍAS Y MANIFESTANTES MARCAN MARCHA POR EL 58 ANIVERSARIO DE LA MATANZA DE TLATELOLCO

Ciudad de México.- Grupos de manifestantes y elementos de la Policía de la Ciudad de México protagonizaron confrontaciones este viernes en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, durante la movilización por el 58 aniversario de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, más de 200 policías encapsularon a un grupo de estudiantes cuando salía de la estación Tlatelolco. En imágenes que circulan en plataformas digitales también se observan momentos de tensión y enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

Durante el recorrido rumbo al Zócalo capitalino se incorporaron personas embozadas identificadas como integrantes del denominado Bloque Negro. A su paso por la zona de Ricardo Flores Magón se reportaron pintas y destrozos en el edificio del Archivo.

Posteriormente, integrantes de este grupo arribaron a la plancha del Zócalo, mientras continuaba la movilización para conmemorar los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968.