EMPRESARIOS BUSCAN FRENAR EL DETERIORO ECONÓMICO DE CAMPECHE

Ante una situación económica que consideran cada vez más complicada, empresarios de Campeche anunciaron que buscan participar directamente en la conformación del paquete económico del próximo año.

En voz de Alejandro Risueño Rivas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche, señalaron que dan seguimiento a las estrategias planteadas al Gobierno del Estado, para apoyar y garantizar una correcta recuperación de la economía local.

Risueño Rivas dijo que tras entregar la promesa del Gobierno del Estado de incluirlos en este tema, el miércoles solicitaron de manera formal una reunión para entregar un proyecto integral en elaboración pensando en el futuro de Campeche, y se espera que las cámaras empresariales puedan formar parte del equipo para analizar el Paquete Económico 2027.

La intención de estas acciones, explicó, es crear condiciones a largo plazo para impulsar el desarrollo económico de la entidad y evitar cierre de empresas o pérdida de empleos.

Representamos a entre 2 mil y 3 mil familias campechanas que son parte de nuestros colaboradores en nuestras empresas y emprendimientos, resaltó Risueño Rivas.