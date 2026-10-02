ESTUDIANTES DEL CBTA 62 RESULTAN LESIONADOS TRAS CHOQUE ENTRE MOTOCICLETA Y CAMIONETA 

ESCÁRCEGA.— Dos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 62 resultaron lesionados, después de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por una camioneta.

El accidente ocurrió sobre la avenida Solidaridad, frente a la Unidad Deportiva Francisco Castillo Maldonado. Hasta el momento no se ha establecido cómo ocurrió el choque ni quién tuvo responsabilidad en los hechos.

Tras el impacto, ambos estudiantes resultaron con lesiones y requirieron la intervención de los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y valorar si era necesario su traslado a una unidad médica. Elementos policiacos también llegaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.