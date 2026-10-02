NO CESA EL ROBO DE GANADO EN EL SUR DE ESCÁRCEGA; PRODUCTOR OFRECE 25 MIL PESOS PARA RECUPERAR TRES ANIMALES

Los reportes por abigeato continúan en la zona sur del municipio de Escárcega. En esta ocasión, un productor del ejido Haro denunció la desaparición de tres animales que se encontraban en el ejido Rodolfo Fierros. Ante la pérdida, el propietario, Juan Rivera, ofrece una gratificación de 25 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar y recuperar al ganado.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos ocurrieron durante la mañana del 30 de septiembre y corresponde a dos becerros y un toro. Como dato para su identificación, uno de los becerros porta el número de arete 0410018138. El segundo no cuenta con arete y tiene aproximadamente un mes de edad.

Rivera solicitó el apoyo de productores ganaderos y habitantes de las comunidades cercanas para mantenerse atentos y comunicar cualquier información relacionada con el paradero de los tres animales.

El nuevo reporte se suma a los casos de røbø de ganado señalados en comunidades del sur de Escárcega, situación que mantiene preocupados a productores por las pérdidas que representa para su patrimonio.