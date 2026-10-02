ALZAN LA MANO ABOGADOS CAMPECHANOS PARA TENER VOZ EN ELECCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS

-Entregan propuesta de reforma al Congreso

Al cuestionar que actualmente sólo los poderes del Estado puedan proponer quiénes participan en la elección de jueces y magistrados, Félix Selem Villanueva, coordinador estatal de las Barras y Colegios de Abogados, entregó hoy al Congreso una propuesta para modificar la Constitución estatal y abrir la participación de profesionales locales en ese proceso en el 2028.

SÓLO BUSCAMOS PARTICIPAR

Sobre si actualmente hay opción para que ellos formen parte de dicha elección, expresó: “No la hay, la ley como está hoy, solo el Estado puede, los poderes del Estado, sólo ellos pueden proponer a quien va a participar, nada más, entonces lo que estamos buscando es que nos dejen participar, es lo que estamos buscando”.

COMITÉS DE EVALUACIÓN

Selem Villanueva recalcó que el objetivo central de la propuesta de reforma es que abogados y abogados campechanos participen, pues hoy sólo el Estado decide quiénes van a participar, lo cual sería a través de comités de evaluación en cada poder, para elegir a los candidatos que competirán. “Ahí queremos participar”, subrayó.

FORÁNEOS DIRIGEN EL PODER JUDICIAL

Advirtió que el Poder Judicial de Campeche enfrenta carencias, y cuestionó que esté dirigido por personas sin arraigo en el Estado, ante lo cual defendió que abogados campechanos con experiencia sean tomados en cuenta en la renovación, pues está dirigido por foráneos.

Sabemos, continuó, que no podemos restringir cosas que en la Constitución son permitidas, pero queremos que nos tomen en cuenta a los abogados y abogadas campechanos, sobre todo los que tienen carrera, porque muchos preguntan cuántos puestos se van a elegir, y son 70 pero hay 420 candidatos y candidatas abogadas y abogados, y no puede ser posible que entre ellos no estén las barras de abogados, ni los abogados y abogadas postulantes que hoy en día litigan hoy en Campeche.

HAY QUE TENER CONOCIMIENTO DE TU TIERRA PARA JUZGAR

Sobre los requisitos para ser juzgador, Selem Villanueva sentenció: “Para poder tener un verdadero criterio para juzgar, necesitas tener un arraigo y un conocimiento de tu tierra y de las costumbres que hay en ella, y de las necesidades que tiene tu pueblo, donde tú vives, donde tú ejerces el derecho”.

HAY INSENSIBILIDAD DE LOS FORÁNEOS

Por último, el abogado afirmó que es innegable que los foráneos no van a tener la misma sensibilidad con los campechanos, por el contrario, creo que ni les importa, y al menos eso parece.