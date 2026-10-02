EMBARGAN CUENTAS BANCARIAS Y VEHÍCULOS DEL ICATCAM POR LAUDO LABORAL

Un conflicto laboral terminó con el embargo de cuentas bancarias y dos vehículos del ICATCAM, luego de que un extrabajador obtuvo una resolución favorable por un monto de 2 millones 647 mil 614 pesos.

El exempleado aseguró que laboró alrededor de seis años como jefe de Vinculación y que fue despedido de manera injustificada, después de permanecer, según su versión, tres meses trabajando sin recibir salario.

Durante la diligencia se realizó el requerimiento de pago y, al no cubrirse la cantidad reclamada, se procedió al embargo de bienes para garantizar el crédito laboral.

De acuerdo con la representación legal del extrabajador, corresponderá ahora a la autoridad laboral continuar el procedimiento y determinar lo conducente respecto a las cuentas bancarias y los vehículos embargados.