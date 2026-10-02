MARCELA NO PUEDE PEDIRLE A LOS CAMPECHANOS QUE NO VEAMOS LAS BALACERAS Y LAS EJECUCIONES EN LAS CALLES: JOSÉ SEGOVIA

-ES UNA IRRESPONSABILIDAD QUE CULPE A LOS BACHES DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

San Francisco de Campeche.- El presidente en Campeche de la Asociación Civil Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, José Segovia Cruz, calificó como irresponsables las declaraciones de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, al considerar que intenta desviar la atención de los problemas de inseguridad que enfrenta el Estado al culpar a los baches de esa percepción.

Cuestionó que la funcionaria de origen guanajuatense atribuya parte del temor de los ciudadanos a los baches, pues en las calles están las balaceras, ejecuciones y asaltos a mano armada, que corresponden a una problemática de seguridad pública.

“Marcela Muñoz no está cumpliendo con su tarea ni con su responsabilidad”, sostuvo Segovia Cruz, y señaló que la Secretaría no puede trasladar la responsabilidad hacia los servicios públicos municipales mientras persisten hechos delictivos que generan preocupación entre la población.

El Gobierno Estatal enfrenta una percepción negativa en materia de seguridad, aseveró, y cuestionó que apenas ahora reconozca la presencia de una célula delictiva en el municipio de Carmen, “lo que seguramente hay en otros municipios”, pese a que los ciudadanos ya lo habían advertido. Agregó que ahora el problema es tan grande que la autoridad ya no ve cómo ocultarlo.

El representante magisterial pidió a la Fiscalía General del Estado integrar de manera responsable las carpetas de investigación para que los casos puedan llegar ante la justicia, y exigió a la Secretaría de Seguridad implementar acciones efectivas de prevención del delito en colonias y calles.

Segovia Cruz vinculó, además, el crecimiento de la delincuencia con la falta de oportunidades laborales y acusó al Gobierno de Morena de no generar suficiente infraestructura para atraer inversión nacional y extranjera y ampliar las opciones de empleo para los campechanos.