PROMESA DE REVISAR A FONDO EL JUICIO Y CONFIANZA EN UNA RESOLUCIÓN A FAVOR DE LOS MENONITAS “PAUSARON” LA MARCHA, ACLARAN

-“IMPOSIBLE REPARAR LOS DAÑOS, PUES SON MUY GRANDES”

San Francisco de Campeche.- Eraclio Rodríguez Gómez, líder nacional del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, reveló que hay confianza en que el juicio contra los menonitas sea nulificado, toda vez que el Poder Judicial ofreció revisar exhaustivamente el expediente, “y sin duda hay los elementos para echar abajo el juicio”.

Explicó que no realizaron la marcha porque el martes personal del Gobierno del Estado y algunos funcionarios del referido Poder ofrecieron realizar la revisión a la brevedad posible, a fin de tomar una decisión para resolver de una vez el problema y aprovechar el actual ciclo agrícola, que vence en 15 días.

Hubo una reunión el martes, mientras que el miércoles y jueves una comisión del Poder Judicial estuvo encerrada “a piedra y lodo” para acordar una decisión, que se tomaría en tres semanas, aunque nuestros abogados plantearon alegatos fundamentados para declarar la nulidad, lo que podría darse hoy, expuso Rodríguez Gómez.

Aclaró que no se ha renunciado a la marcha, sino que está en pausa porque existe la promesa de agilizar las cosas y llegar a un acuerdo. Sobre una reparación del daño a los afectados, consideró que este es tan grande que ni el Estado lo podría reparar, pues, citó como ejemplo, uno de los daños asciende a seis millones de pesos por una cosecha perdida de sorgo y, si no se resuelve ahora, la cifra aumentará a unos 20 millones.