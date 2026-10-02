EXSECRETARIA DE GOBIERNO SE REGISTRA COMO ASPIRANTE A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 01
San Francisco de Campeche.- La exsecretaria de Gobierno y de Bienestar, Elisa María Hernández Romero formalizó este día su registro como aspirante de Morena a la diputación federal por el Distrito 01.
El registro concentró en las instalaciones del partido a liderazgos políticos y dirigentes comunitarios provenientes de Los Chenes, Camino Real y la Zona Sur del estado.
Con este movimiento comienza a tomar forma la definición de perfiles de Morena para las próximas candidaturas, particularmente en la zona sur de Campeche