viernes, octubre 2, 2026
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EXSECRETARIA DE GOBIERNO SE REGISTRA COMO ASPIRANTE A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 01

San Francisco de Campeche.- La exsecretaria de Gobierno y de Bienestar, Elisa María Hernández Romero formalizó este día su registro como aspirante de Morena a la diputación federal por el Distrito 01.

El registro concentró en las instalaciones del partido a liderazgos políticos y dirigentes comunitarios provenientes de Los Chenes, Camino Real y la Zona Sur del estado.

Con este movimiento comienza a tomar forma la definición de perfiles de Morena para las próximas candidaturas, particularmente en la zona sur de Campeche

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