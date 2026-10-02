REGRESA “RESTAURANT WEEK” A CAMPECHE, UNA ESTRATEGIA QUE NACIÓ EN 2016

Después de ocho años de ausencia, Campeche retomará el “Restaurant Week”, una estrategia que no es nueva en el estado y que tuvo su primera edición en 2016, durante la administración estatal de Alejandro Moreno Cárdenas.

Aquella primera edición reunió a 39 restaurantes, que ofrecieron menús a 99 pesos. La estrategia continuó en 2017 y 2018. En su segunda edición creció a 52 establecimientos y superó el millón de pesos de derrama económica directa.

ADDA SOLÍS PRESUME LA GASTRONOMÍA DE CAMPECHE: “¿QUIÉN HA PROBADO LAS EMPANADAS DE ESCÁRCEGA?”

Ahora, la Secretaría de Turismo, encabezada por Adda Solís Peniche, anunció su regreso del 12 al 18 de octubre, con paquetes de alimentos a un precio fijo de 199 pesos por persona. Hasta el momento se reportan más de 45 restaurantes inscritos.

Al anunciar el regreso de Restaurant Week como estrategia para incentivar el consumo local, la secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, aseguró que la gastronomía campechana es “de las más ricas de todo el mundo”. Y al hablar de la diversidad culinaria del estado, lanzó una peculiar invitación: “¿Quién ha probado las empanadas de Escárcega?”.