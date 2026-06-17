“SI YA SIMPATIZA CON OTRO PARTIDO, QUE RENUNCIE AL PAN”: PIDE JHOSUÉ RODRÍGUEZ A JOSÉ INURRETA

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Jhosué Rodríguez Golib, aseguró que la salida de militantes hacia otros proyectos políticos no representa una afectación para el partido y consideró que quienes han decidido respaldar a otras fuerzas políticas deberían actuar con congruencia y formalizar su separación de Acción Nacional, al referirse a José Inurreta Borges, quien recientemente manifestó su simpatía por el proyecto político encabezado por Eliseo Fernández Montufar en Movimiento Ciudadano.

El legislador fue directo al señalar que “si ya simpatiza para otro partido, pues que renuncie al Partido Acción Nacional” y afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, Inurreta no ha presentado su renuncia, aunque consideró que eventualmente debería hacerlo.

El panista reconoció que algunos exmilitantes han impulsado la idea de construir alianzas electorales, sin embargo, sostuvo que la dirigencia nacional ha definido una ruta distinta. Explicó que la apuesta actual del PAN es competir sin coaliciones para fortalecer su identidad política y recuperar espacios con su propia estructura partidista.

Rodríguez Golib argumentó que los resultados electorales recientes respaldan esa estrategia, al recordar que el PAN obtuvo una mejor votación cuando compitió por separado que cuando formó alianzas con otros partidos. En ese sentido, descartó que la salida de militantes hacia Movimiento Ciudadano u otras fuerzas represente un golpe para Acción Nacional y reiteró que el objetivo es consolidar al partido con quienes decidan mantenerse en sus filas.