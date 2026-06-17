MARCELOS TRATAN DE MANERA VIOLENTA A PERIODISTAS CRÍTICOS Y TOLERAN A COMPAÑERO EBRIO AL VOLANTE Y “CUIDAN” A LADRÓN: CARLOS MARTÍNEZ

En una transmisión difundida en sus redes sociales, el periodista Carlos Martínez Caamal mostró un recuento de los actos de agresión o abu$o de autoridad contra comunicadores, mientras elementos policiacos, en especial el comandante Juan Balché bajo los influjos del alcohol y al volante de su vehículo, y hasta ladrones reciben trato preferencial.

Entre los casos citó el del periodista y exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, quien fue detenido de manera v¡ol3nta en la avenida José López Portillo, por lo cual tuvo que ser hospitalizado para ser atendidos de h3r¡das y luego trasladado a la Fiscalía, donde permaneció 72 horas.

También, el de Juan Pablo Cu, quien hace casi 3 años fue detenido cuando cubría una denuncia ciudadana en Samulá, y en ese mismo año fue otra vez aprehendido por elementos encabezados por el comandante Juan Balché tras ceremonia cívica, por documentar el aseguramiento de un vehículo al también periodista Abraham Martínez, a quien luego le aseguraron una camioneta.

Otro fue el de Joel Inurreta, hace unas 2 semanas, a quien le retuvieron su automotor bajo el argumento de que estaba desactivado el Repuve, y hasta el momento no le han devuelto la unidad.

En contraste, policías estatales prácticamente rescataron de manera amable a un ladrón que vecinos de la colonia Emiliano Zapata habían asegurado.

Vía: La Barra Noticias.