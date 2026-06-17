DIPUTADA DE MC DENUNCIA POR AGRESIONES FÍSICA Y VERBAL A COMENTÓCRATA AFÍN A MORENA, Y ACUSA POSIBLE USO DE RECURSOS PÚBLICOS

San Francisco de Campeche.- La legisladora local de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, formalizó una denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer contra el comentócrata Diego Omar Aguilar Almeyda, conocido como “Don Omar” e identificado con el morenismo, a quien acusa de haberla agredido “tanto física como verbalmente dentro y fuera del recinto legislativo y digitalmente, durante ya dos años”. Afirmó que estos ataques con saña y mucho odio constituyen violencia política en razón de género por demeritarla como persona y profesionista.

González Pérez aseguró que, aunque privilegia el diálogo y el intercambio de ideas, no tolerará “agresión, odio e injurias de ningún tipo, ni verbal ni digital” contra ella, sus hijas y su familia.

Enfatizó que su denuncia no es contra un medio de comunicación, sino contra “un individuo que todos sabemos quién lo usa y de dónde lo mandan”. Exigió a la autoridad actuar conforme a derecho para que haya castigo y dijo esperar que no haya dinero público involucrado para financiar estos ataques.

González Pérez subrayó: “Hoy mi denuncia no es contra un medio, sino contra un individuo, que todos sabemos quién lo usa y de dónde lo mandan y que con un celular en la mano cree que puede ofenderme, agredirme, amedrentarme. Cuatro veces lo ha hecho personalmente en el Congreso, y en su página otras tantas de forma digital”.

“Lo que espero principalmente es que la autoridad actúe con rapidez conforme a derecho, así como actúa muy eficientemente contra los opositores al actual Gobierno”, sentenció la diputada naranja, y confió en que el proceso arrojará luz sobre quién es el autor intelectual de estos acosos e injurias.