PERMANECERÁ EN PRISION “LA MANADA DE CAMPECHE”

Este domingo 17 de agosto, tras seis horas de audiencia, los ex universitarios Yeshua “N” y Jorge “N” fueron vinculados a proceso por el delito de violación equiparada tumultuaria, en un caso que ha generado fuerte indignación y que los ha llevado a ser identificados como “La Manada de Campeche”. Junto con Ángel “N”, deberán permanecer bajo prisión preventiva oficiosa luego de que el juzgador determinara que existen suficientes elementos de prueba para iniciar la investigación judicial.

Los jóvenes fueron acusados por la autoridad ministerial de haber agredido sexualmente a una estudiante de derecho en marzo de este año. Jorge “N” y Yeshua “N” se entregaron el pasado 12 de agosto, y aunque en medios nacionales y en redes sociales insistieron en declararse inocentes, la resolución judicial confirmó que continuarán en prisión mientras avanza el proceso.