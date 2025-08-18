EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 18 DE AGOSTO DE 2025

MISMA COMPLICIDAD ENTRE LAVALLE Y TREVIÑO

La presidente Claudia Sheinbaum le debe una explicación amplia a los mexicanos. Su Fiscalía solicitó la extradición del ex director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, para que enfrente un proceso judicial por sus supuestos vínculos en el caso Odebrecht. Pero, si tanto le preocupan los sobornos que repartió esa empresa, ¿cómo es que su gobierno dejó salir libre al ahora morenista Secretario de Economía de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury?

Recordemos que cuando Layda Sansores en su Martes de Jaguar defendió con capa y espada a Lavalle Maury, afirmó que era inocente y que no existían pruebas en su contra. Olvidó que de acuerdo al expediente que presentó Andrés Manuel López Obrador cuando encarceló a Lavalle, éste le ordenó a su secretario, Rafael Caraveo Opengo, recibir 15 maletas de dinero de un funcionario de Pemex.

¿Manipuló Sansores a los jueces para liberar a Lavalle? ¿O mintió López Obrador y por eso lo dejaron en libertad? ¿O miente Layda Sansores porque sí existen las pruebas? ¿O miente Sheinbaum porque Sansores sostiene que no hay pruebas? Lo único cierto aquí es que si Treviño y Lavalle incurrieron en el mismo delito, no se les está brindando la misma justicia. Por eso insistimos, Sheinbaum le debe una explicación a los mexicanos. ¿O esto es solo una cortina de humo para que se deje de hablar de los nexos criminales entre La Barredora y Morena?

MUJERES CORREN PELIGRO CON LAYDA

Los números no mienten, y sin duda desmienten el discurso de quien dice que protege a las mujeres. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los delitos de violación, acoso sexual y abuso sexual se incrementaron a partir de que inició el nefasto gobierno de Layda Sansores. Lejos de defender a las mujeres, les ha robado su seguridad. Veamos.

El delito de violación aumentó 73%, ya que entre 2019 y 2021 se abrieron 174 carpetas de investigación, pero entre 2022 y 2024 aumentaron a 303. El acoso sexual aumentó 780%, pues de 21 averiguaciones previas que hubo entre 2021 y 2024, la cifra se disparó a 185 entre 2022 a 2024. El abuso sexual aumentó 358% en este mismo lapso en que los expedientes pasaron de 204 a 936.

En el primer semestre de 2025 se abrieron 45 carpetas de investigación por el delito de violación, lo que significa que fueron violadas 8.3 mujeres en promedio cada mes desde enero de 2022 hasta junio de 2025. Más lamentable fue constatar que el gobierno de Layda Sansores protege a los agresores, como se vio en el caso de la joven Susan Saravia, que tuvo que subir a redes sociales su denuncia para obligar a los peleles de la Fiscalía a actuar.