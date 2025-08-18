“¡LO PEOR NO ES SER MUJER, INDÍGENA O POBRE, SINO SER GOBERNADO POR ELLA!”: CASA COLIBRÍ RESPONDE A DECLARACIÓN DE LAYDA SANSORES

La asociación Casa Colibrí, fundada por mujeres indígenas, expresó su indignación ante las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien afirmó que “ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”. La organización rechazó categóricamente estas palabras y aseguró que la verdadera desgracia para la ciudadanía campechana es ser gobernada por alguien que minimiza las luchas históricas de los grupos más vulnerables.

En su publicación, Casa Colibrí subrayó que la pobreza, la condición indígena y el ser mujer no son obstáculos para la vida, sino circunstancias que deben ser atendidas con políticas inclusivas y respeto. La asociación concluyó que lo realmente grave es la falta de sensibilidad y preparación de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y proteger a la población.