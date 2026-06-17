¡HARTOS DE LOS APAGONES!, VECINOS BLOQUEAN CALLE EN LA COLONIA OBRERA

Cansados de las constantes fallas en el suministro eléctrico, habitantes de la colonia Obrera bloquearon un tramo de la calle 53, entre las calles 76 y 78, para exigir una solución definitiva a los problemas que, aseguran, llevan tiempo afectando a decenas de familias del sector.

Decidieron cerrar la circulación vehicular ante la falta de respuestas efectivas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y denunciaron que los apagones y las variaciones de voltaje se han vuelto una constante, provocando afectaciones en sus actividades diarias y el riesgo de daños en electrodomésticos y aparatos electrónicos.

Tras el bloqueo, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y evitar mayores afectaciones al tránsito, mientras que posteriormente arribó personal de la CFE para inspeccionar la situación y realizar trabajos encaminados a restablecer la estabilidad del servicio.

Señalaron que el problema no es exclusivo de la colonia Obrera, pues en las últimas semanas diversas zonas de la ciudad han reportado interrupciones similares. Por ello, exigieron a la paraestatal realizar labores de mantenimiento y reforzar la infraestructura eléctrica, al considerar que las fallas recurrentes evidencian deficiencias en la red de distribución y una falta de atención a una problemática que afecta cada vez a más usuarios.