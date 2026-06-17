TRAS CINCO AÑOS DE LUCHA, EN CAMPECHE APRUEBAN EN EL CONGRESO EL RECONOCIMIENTO AL CONCUBINATO IGUALITARIO

Luego de cinco años de gestiones, activismo y acercamientos con diversas autoridades, Campeche se sumó a las entidades del país que reconocen legalmente el concubinato igualitario, una reforma que, de acuerdo con integrantes de organizaciones de la diversidad sexual, representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos para parejas del mismo sexo.

Por unanimidad se aprobó en el Congreso del Estado, el reconocimiento del concubinato que permitirá a las parejas acceder a derechos patrimoniales, de seguridad social y familiares, además de evitar procesos judiciales para acreditar una relación ante diversas instituciones.

Entre los beneficios más importantes mencionó la posibilidad de tomar decisiones médicas sobre la pareja, acceder a derechos sucesorios y testamentarios, así como garantizar igualdad de condiciones en asuntos relacionados con hijos y patrimonio común.

Con esta modificación al Código Civil, se garantiza que todas las personas puedan acceder a los derechos y obligaciones derivados del concubinato sin importar su orientación sexual o identidad de género, armonizando la legislación estatal con los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

Por su parte, Rocío Hernández, integrante de la asociación civil Mujeres Libres y Diversas Campeche, señaló que la aprobación fue resultado de una larga lucha en la que fue necesario tocar diversas puertas e impulsar el tema ante organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Destacó que, aunque el matrimonio igualitario ya era una realidad en Campeche, la figura del concubinato igualitario había permanecido sin reconocimiento legal, dejando a numerosas parejas sin acceso a derechos fundamentales.

Afirmó que iniciativas similares habían sido presentadas en legislaturas anteriores sin prosperar, pese a que actualmente existe mayor respaldo de los diputados hacia este tipo de reformas.