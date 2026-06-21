PERSISTE FALTA DE VINCULACIÓN ENTRE FORMACIÓN ACADÉMICA Y OPORTUNIDADES LABORALES, LAMENTA ELOY ROMERO

-MILES DE JÓVENES TIENEN DIFICULTADES PARA ENCONTRAR EMPLEO

La falta de vinculación entre la formación académica y las oportunidades laborales disponibles en Campeche mantiene a miles de jóvenes enfrentando dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, lamentó Eloy Romero Acuña, representante de la iniciativa por la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Explicó que existe una profunda desconexión entre los pocos empleos que se ofrecen en la entidad y la preparación profesional de los egresados, situación que, refirió, ha sido una constante durante años, mientras algunas vacantes siguen orientadas principalmente a la contratación de mano de obra de bajo costo, lo que es parte de un esquema de precarización laboral.

El modelo de desarrollo económico, consideró, ha privilegiado la llegada de empresas que demandan mano de obra básica, dejando de lado la creación de oportunidades para profesionistas y trabajadores especializados.

Romero Acuña también cuestionó la capacidad de supervisión de las autoridades laborales, al señalar que en Campeche sólo hay dos visitadores encargados de verificar el cumplimiento de la legislación laboral en el Estado, lo que dificulta garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores.

También hace falta mayor coordinación entre instituciones educativas, Gobierno y centros de desarrollo laboral, para impulsar proyectos que generen empleos mejor remunerados y acordes con la preparación de los jóvenes, manifestó Romero Acuña.

Entre las alternativas planteó fortalecer esquemas de emprendimiento y cooperativas que permitan diversificar la economía estatal, y criticó a empresas que acumulan denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con prestaciones y pagos laborales.

También cuestionó programas gubernamentales, ya que, afirmó, ofrecen apoyos o becas para profesionistas con remuneraciones inferiores a las expectativas del mercado laboral, situación que calificó como una simulación que limita el desarrollo profesional de los jóvenes campechanos.