AMLO CRITICABA QUE LOS HIJOS LLEGARAN AL PODER USANDO LA ESTRUCTURA POLÍTICA DE SUS PADRES… ¿Y ANDY?

Resurge en redes sociales un antiguo video del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el que cuestiona que los hijos de figuras políticas alcancen posiciones de poder aprovechando la estructura, influencia y capital político construidos por sus padres. La grabación volvió a viralizarse en medio de las discusiones sobre nepotismo y relevo generacional dentro de Morena, generando comparaciones entre aquellas declaraciones y el papel que actualmente desempeñan algunos familiares de dirigentes del movimiento. El material ha provocado un intenso debate entre usuarios, quienes han retomado el mensaje para cuestionar si los principios defendidos en el pasado continúan vigentes en la actualidad.