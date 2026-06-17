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INICIA ÉXODO DE SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES DE CARA AL 2027

La diputada federal y presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer la lista de legisladores que solicitaron licencia a sus cargos en el Congreso de la Unión para participar en los procesos internos por candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Se trata de los senadores Félix Salgado Macedonio (Morena), Jasmine María Bugarín (PVEM), Waldo Fernández González (PVEM), Beatriz Mojica Morga (Morena), Lorena Valles Sampedro (Morena), Raúl Morón Orozco (Morena) e Imelda Castro Castro (Morena).

Además, los diputados Graciela Domínguez Nava (Morena) y Raymundo Vázquez Conchas (Morena).

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