SE QUEMA VIVIENDA EN BOBOLÁ

San Francisco de Campeche.- Sin que de inmediato se pudieran determinar las causas, en la comunidad de San Antonio Bobolá, en el municipio de Campeche, un incendio consumió ayer martes una vivienda y las pertenencias, entre ellas un automóvil al parecer en reparación, de la familia que la habita.

Tras el aviso, llegaron bomberos y elementos de Protección Civil, quienes evitaron que el fuego llegara a predios aledaños.

El propietario del inmueble informó que al momento del incidente no estaba en la vivienda, pues había salido con su familia. Luego le avisaron.

Información y fotos de Estudio Marte.