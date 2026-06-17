miércoles, junio 17, 2026
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OOOTRA PROTESTA CONTRA LA CFE; VECINOS DE ATASTA PUEBLO BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL Y PARALIZAN TRÁFICO

Ciudad del Carmen.- Cansados de permanecer sin energía eléctrica durante varias horas, habitantes de Atasta Pueblo bloquearon la carretera federal 180 para exigir la intervención inmediata de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que generó largas filas de vehículos particulares, unidades de carga y autobuses en ambos sentidos.

Los inconformes advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que personal de la CFE atienda la problemática y garantice el restablecimiento del servicio eléctrico en la comunidad.

Así, el deficiente servicio de la empresa generó una nueva protesta, pero esta vez en una vía transitada, mientras los manifestantes se quejaron de que las constantes fallas en el suministro eléctrico siguen afectando a familias, comercios y diversas actividades de la localidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado al respecto ni se conocen las causas que originaron el apagón.

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