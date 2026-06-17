¡EL COLMO! ANUNCIAN PARA LAS 7 DE LA NOCHE EL JUEGO QUE INICIÓ A LAS 5 DE LA TARDE; OTRO DÍA DE DERROCHE DE DINERO

Mal y de malas la estrategia para tratar de justificar los 40 millones de pesos pagados por los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol, pues resulta que los responsables de dar a conocer los horarios se confundieron con el de Ghana contra Panamá, al anunciar que era a las 7 de la noche cuando en realidad empezó a las 5 de la tarde.

Desde luego, una vez más predominaron las sillas vacías y las escasas ventas de los emprendedores.