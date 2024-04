Pemex aún no liquida deudas de hace más de un año a hoteleros

Al menos una decena de hoteleros de Carmen mantienen desde hace un año atrasos en pagos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Olimpia Álvarez Casanova.

Expuso que por razones de seguridad, no siempre ventilan a quiénes les cubren adeudos, pero muchas veces se trata de abonos, algunos “fuertes”, y vuelven a pedirles crédito, lo que los deja en las mismas condiciones.

Desafortunadamente, no pueden decirle no a la petrolera, pues no tienen ninguna otra fuente de ingresos, y generalmente ese dinero o abono sirve para pagar deudas o parte de ellas.