“¿AL RATO QUIÉN SIGUE?”, PREGUNTÓ EL DIPUTADO HERNÁNDEZ MACDONALD TRAS RECRIMINAR LA CENSURA AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ Y A TRIBUNA

San Francisco de Campeche.- Para los comunicadores la censura es atroz, y es vil cuando se usa a la justicia para censurar la libertad de expresión, lo que sin duda es el camino a una dictadura y el 3xterm¡nio de la democracia, aseveró el diputado mocista Pedro Hernández MacDonald, al condenar el resolutivo de una jueza que prohibió ejercer el periodismo al medio de comunicación Tribuna y a su exdirector Jorge Luis González Valdez.



Y expresó: “Si no quieren estar en el escrutinio público, no sean servidores públicos, ¿acaso ahora en Campeche es delito pensar distinto y evidenciar lo que está mal?, subrayó, y patentizó su respaldo al medio periodístico, el cual no está solo ni lo estará. Hoy fue el medio de comunicación con mayor penetración, ¿al rato quién, los hermanos Martínez y medios nacionales como Pedro Ferriz y muchos más que difieren con este Gobierno?”.



Hernández MacDonald mostró uno de los cuatro dispositivos que tienen periodistas cuyo botón al ser apretado sirve para que llegue de inmediato la Guardia Nacional, ¿cuántos más vamos a necesitar ante este tipo de censura?, preguntó.



Hoy Campeche es mal ejemplo a nivel nacional con la censura, que es el principio del fin para los campechanos que tienen redes sociales y que señalen y critiquen a cualquier nivel de Gobierno. “No lo debemos permitir de ninguna manera”, afirmó Hernández MacDonald, y convocó a la unidad al gremio periodístico, por ser contrapeso a cualquier Gobierno que esté”, expresó.