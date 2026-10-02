DETIENEN AL “CAPITÁN SOL”, SEÑALADO COMO PIEZA CLAVE EN RED DE HUACHICOL FISCAL

Vía: Latinus

Miguel Ángel “N”, conocido como “Capitán Sol”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, mediante una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La captura fue resultado de cerca de 300 días de investigaciones, de acuerdo con información difundida por autoridades federales.

Tras su captura, el detenido fue trasladado bajo custodia para quedar a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Miguel Ángel “N” era señalado como el último integrante pendiente de detener de la organización conocida como “Los Primos”, presuntamente relacionada con una estructura dedicada al contrabando de combustibles.

Las investigaciones para localizarlo incluyeron la identificación de distintos domicilios en México y el seguimiento de movimientos relacionados con Francia, Grecia, Mónaco y España. Este despliegue también fue referido en la información oficial sobre su detención.

Las autoridades relacionan al “Capitán Sol” con la estructura presuntamente encabezada por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, quienes han sido señalados dentro de las investigaciones por el llamado huachicol fiscal. Ambos se encuentran detenidos y enfrentan sus respectivos procesos judiciales.

Según las investigaciones referidas, la organización habría utilizado buques tanque para introducir hidrocarburos a puertos mexicanos bajo declaraciones de carga como aceites o aditivos, mecanismo con el que presuntamente se buscaba evadir el pago de impuestos. En el caso existen más personas investigadas, incluidos exservidores públicos.