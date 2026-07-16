DETIENEN A EXGOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA, ERNESTO RUFFO APPEL, PRESUNTO CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, es parte de una investigación relacionada con delincuencia organizada y contrabando de combustible. El ∂rr£stø se realizó en Ensenada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la FGR, la detención se dio tras una investigación de alta complejidad vinculada a grandes operaciones de contrabando de combustible, relacionadas con una empresa fundada por el exmandatario estatal. La Fiscalía detalló que la investigación sigue en curso para esclarecer la participación de todos los involucrados.