DE JULIO A AGOSTO PASADO, LA TASA DEL DESEMPLEO PASÓ DEL 2,8 AL 2,9 POR CIENTO: INEGI

Tomando como referencia un reporte de la agencia EFE, que se basó en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el periódico digital Más Información dio a conocer que la tasa de desempleo en México llegó en agosto pasado al 2,9 % de la población económicamente activa (PEA).



Y aunque este dato sobre desempleo es menor al índice del 3 porcentual del mismo mes de 2024, es mayor al de 2,8 % de julio pasado, precisó el organismo autónomo en su reporte.



En tanto, la población desocupada fue de 1,8 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2,9 % de la PEA. Respecto a agosto de 2024, la población desocupada decreció en 274.000 personas y la TD fue menor en 0,1 puntos porcentuales, detalló el Inegi.



La PEA del octavo mes del año llegó a 61,3 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58,8% y una población activa menor en 274.000 personas a la de agosto de 2024.



De la PEA, 40,7 millones de personas estuvieron ocupadas durante agosto, 249.000 menos que en el mismo mes de un año antes.



Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,2 millones, el 7,1% de la población ocupada, porcentaje menor al 8% que se registró en agosto de 2024.

POR SECTORES E INFORMALIDAD

Los trabajadores informales en julio totalizaron 32,6 millones, lo que aumentó la tasa de informalidad al 54,8%

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 43,7% del total en servicios, en comercio 19,7, en manufacturas el 16,8; en actividades agropecuarias 10,6 y en construcción 7,8.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,7%, y otro 0,6 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en agosto fue de 24,3 millones y la masculina de 35,2 millones, con una tasa de participación de 45,2% en mujeres en edad de trabajar y de 74,3% en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció 0,6 % en el segundo trimestre del año, pese a las alertas de recesión por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1,5 % del PIB en 2024.