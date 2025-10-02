jueves, octubre 2, 2025
UNA PERSONA RESULTA LESIONADA TRAS VOLCARSE EN LA CURVA DEL DIABLO

Una persona resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba volcó en la conocida curva del Diablo, ubicada en el kilómetro 60 de la carretera Mérida–Campeche, rumbo a la capital del estado. El accidente se habría producido por exceso de velocidad y pavimento mojado, provocando que el vehículo tomara mal la curva y quedara con las llantas hacia arriba.

El lesionado fue atendido por paramédicos del SAMU y trasladado al Hospital Bienestar de Hecelchakán para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente.

