IDENTIFICAN Y ENTREGAN A FAMILIARES EL CADÁVER DE HOMBRE EJECUTADO EN KIKAB

Tras un mes de permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche, fue identificado y entregado a sus familiares el cuerpo de Javier de la Cruz de la Cruz, hallado con un disparo en la cabeza y en avanzado estado de putrefacción el pasado martes 2 de septiembre. El cadáver fue localizado a un costado de la carretera Campeche–Centenario–Lubna, en la localidad de Kikab, junto a una presunta “narcomanta” con mensaje amenazante cuyo contenido no fue revelado.

El martes 30 de septiembre, la FGECAM había solicitado el apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares y concretar la identificación plena de la víctima de homicidio calificado. Finalmente, este jueves 2 de octubre, la dependencia confirmó mediante un comunicado oficial la entrega del cuerpo a sus parientes.

