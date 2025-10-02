CARMEN ARISTEGUI EXPONE A NIVEL NACIONAL A LAYDA SANSORES: ¿EXPROPIACIÓN POLÍTICA CONTRA ALITO CON MODIFICACIÓN DE LEY PARA LOGRARLO?

Carmen Aristegui exhibió la estrategia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, para la expropiación de terrenos vinculados a Alejandro Moreno “Alito”. La periodista cuestionó la legalidad y la motivación política detrás de la medida, señalando que aunque la expropiación se presenta como un acto de interés público, en realidad estaría dirigida a afectar al presidente del PRI. Tartamudeando para justificar lo injustificable, Sansores reconoció que modificaron la ley para garantizar la constitucionalidad del proceso y aseguró que el procedimiento se realiza “como si fueran legales”, aunque la connotación política resulta evidente.

Durante la entrevista, Aristegui destacó que los terrenos expropiados incluyen propiedades de Moreno, donde se encontraban canchas de golf, pádel y jardines, reforzando la percepción de que la acción no es meramente administrativa sino política. La gobernadora justificó la expropiación asegurando que los terrenos eran necesarios para el establecimiento de una universidad y que cumplían con criterios de ubicación, movilidad y cercanía a hospitales. Sansores insistió en que la selección del terreno obedeció a estudios y dictámenes oficiales, y no a “caprichos”, aunque la relación directa con el adversario político convierte el caso en un tema de alto impacto nacional.