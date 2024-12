MORENISTAS A NIVEL NACIONAL VAN CONTRA LAYDA: “NO ES LA DUEÑA DE CAMPECHE”; NOMBRAMIENTO DE LAVALLE ENSUCIA AL PARTIDO

Al recalcar que los militantes pueden interponer queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia contra malos gobernantes, María de los Ángeles Huerta, exdiputada morenista y actual miembro del Observatorio Ciudadano del Movimiento Morenista sentenció: “Layda no es la dueña de Campeche, sino fue electa para representar los intereses de los campechanos”, en relación al nombramiento de Jorge Lavalle Maury en el gabinete de la mandataria campechana.

Abordada en el programa Café noticias, expuso que la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, dijo que ellos no pueden castigar a Layda Sansores, pero los militantes pueden interponer queja contra los gobernadores ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, para que se empiece la investigación, pues hay muchas contradicciones, y falta de ver que los principios están siendo trastocados: no mentir, no robar y no traicionar.

En cuanto a las acciones a implementar, pues Campeche destapa esta cloaca que se ha gestado desde hace meses, Ángeles Huerta dijo que la primera acción es organizarse en torno al Observatorio, para las investigaciones pertinentes, como hicimos en el primer expediente y ahora va el segundo, y hacer público y notorio este mal proceder de quienes están haciendo estos nombramientos.

En segundo lugar, continuó, estamos intentando ver a la dirigencia morenista, y si fuera posible a claudia (Sheinbaum), para ver cuáles pueden ser las medidas que siguen para tratar de impedir que estos movimientos ensucien lo que con tanto trabajo hemos construido.

Refiriéndose directamente a Layda, María Huerta sentenció: “Si Layda está tomando una mala decisión, afectivamente, alguien le tiene que decir que esa decisión no es pertinente, y ya lo hizo la doctora Sheinbaum al decirle que ella no lo hubiera hecho (integrar a su gabinete a Lavalle Maury), pero hay que tomar más medidas”.

Cuál sería, preguntó, y respondió: “Una presión social, de los medios, que se dé cuenta que lo que está haciendo afecta al propio movimiento, y se pone de carnada de la derecha, que dirá ‘¿no que no eran corruptos?, ¿no que no van a permitir la corrupción?’, y ahí está Layda, a quien va a usar de pretexto para seguir afectando a Morena”.

María Huerta afirmó que Lavalle al entrar al Gobierno laydista se quiere lavar, le quieren lavar la cara, y reveló un antecedente para sus investigaciones: “Lavalle Urbina, la relación que tuvo con el papá de Layda y la razón por la cual tal vez le quieren lavar la cara”.

Y por último preguntó: “¿Los morenistas campechanos, de toda la República, deben o debemos aceptar eso? La respuesta es “No lo aceptamos, y vamos a pedirle a Layda que reconsidere, y a Wacho Mena y a los gobernadores de diferentes Estados que no hagan estos movimientos que afectan a la sociedad”.

