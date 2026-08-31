ACARREO DEL BIENESTAR

Lo que sucedió el pasado sábado es una peligrosa amenaza contra la democracia, y una ostentación prepotente de que van a seguir violando las leyes sin que nadie les haga nada…

–“¡Maaare!, exclamó asombrada doña Chela, cuando llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal, no sé si lo que sucedió el sábado en la Concha Acústica, fue la presentación oficial de su candidato a la gubernatura, o la coronación de una reina del carnaval, pero lo que sí estoy segura, es que hubo un acarreo brutal, y la utilización de todo el aparato del Estado para encumbrar a su abanderado oficial”.

–“Más que entronización, presentación, asamblea informativa o coronación de la reina de la elección, lo que sucedió el sábado pasado, externó con mucha seriedad el viejo Julián, fue una clara advertencia del Gobierno de la Tía gobernanta de que va disponer de todos los recursos públicos para hacer ganar a su candidato. Es una peligrosa amenaza contra la democracia, y una ostentación prepotente de que van a seguir violando las leyes sin que nadie les haga nada”.

–“Déjenme decirles que como me gusta el chisme, y me ofrecieron transporte, gorra, playera y un sobrecito con 300 pesos, tuve que formar parte de la borregada y estuve en el evento efectuado en lo que ahora llaman “Domo del Jaguar” que no es más que la misma obra repintada que hizo el anterior gobernador, conocido como Alito. Pude constatar que no hay diferencia entre los acarreos que hacían los tricolores, y los que hacen ahora los guindas, y por eso me quedé preguntándome todo el día, ¿y en qué consistió a supuesta cuarta transformación si hacen exactamente lo mismo?”.

–“Usted me perdonará, le corrigió el poeta Casimiro: no están haciendo exactamente lo mismo, sino peor. Con más descaro, con más desfachatez y con menos vergüenza. Hubo decenas de autobuses y combis para acarrear a la gente de varios municipios, repartieron tortas, jugos, playeras, gorras y dinero en efectivo, como bien ha confirmado nuestro rechoncho amigo lustrador de calzado. El agregado de los guindas es que estuvieron todos los secretarios del gabinete en ese evento, algunos en el presídium y otros en asientos en la zona VIP, o sea, fue un acto de Gobierno y eso jamás lo habíamos visto de manera tan descarada”.

–“Yo solo le quiero recordar a la Tía y a sus ‘operadores políticos’ que no es lo mismo acarrear gente, o amontonar personas en un domo o en una explanada, que tener arraigo, respaldo y apoyo ciudadano, y de eso carece absolutamente el candidato del régimen. Le rentan porristas, le montan espectáculos y lo saturan de alabanzas para engrandecerlo, pero en el pueblo él sigue siendo un cero a la izquierda”.

–“No habrá encuesta más verídica que la que se efectuará el día de las votaciones. Y ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas o de qué tabla se hacen más sillas. Yo le sigo diciendo a la gente que agarren lo que les den, y si les pagan para ser acarreados, adelante. Cualquier apoyo económico en estos momentos es bueno, pero que entiendan que nuestra consciencia no se vende y que nuestro voto libre y secreto jamás estará a subasta” aconsejó don Julián.