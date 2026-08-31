lunes, agosto 31, 2026
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INICIAN CLASES EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 27 DE LA FIDEL VELÁZQUEZ… ¡Y NINGÚN MARCELO LLEGÓ A VIGILAR EL TRÁFICO NI EL PASO PEATONAL!

En lo que fue hoy el regreso a clases en el nivel básico, esta mañana en la Escuela Secundaria Técnica 27 ubicada en la unidad habitacional Fidel Velázquez, policías estatales no llegaron para vigilar el tráfico vehicular y el paso peatonal de los estudiantes, quienes, algunos acompañados por sus papás, tomaron las debidas precauciones y esperaron que los conductores detuvieran su marcha para cruzar la calle.

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