INSISTE SECRETARÍA DE SEGURIDAD QUE ROBO VIOLENTO EN HOTEL ES HECHO AISLADO
La Secretaría de Seguridad insiste en que el robo v10l3nt0 ocurrido el pasado 12 de agosto en un hotel del Centro de Campeche fue un hecho aislado, pese al reporte de N+ que expuso el caso de una pareja de adultos mayores y señaló al menos cinco hechos similares durante los últimos dos meses.
El caso ocurrió en la habitación 241, donde don Manuel y su esposa recibieron una llamada de un supuesto jefe de la policía. Después, dos sujetos 4rm4d0s ingresaron al cuarto y los r3tuv13r0n durante siete horas. De acuerdo con el reportaje, los afectados fueron 4gr3d1d0s, 4m4rr4d0s y d3sp0j4d0s de seis mil pesos en efectivo, piezas de oro y otras pertenencias.
El reporte de N+ señala que este tipo de hechos sigue un mismo patrón: primero identifican a los turistas, obtienen sus datos y el hotel donde se hospedan, para después llamar a la habitación con el argumento de un supuesto operativo policial.
Mientras la Secretaría de Seguridad sostiene que no existe otro reporte con características similares y califica el caso como aislado, el reportaje periodístico refiere al menos cinco casos bajo el mismo modus operandi durante los últimos dos meses.