EXPEDIENTE | ARRECIA LAYDA SANSORES LA CACERÍA PRE ELECTORAL

Al puro estilo de las dictaduras tropicales, de los gobiernos fascistas y autoritarios que utilizan a la policía y a los juzgados como instrumentos para anular a sus enemigos políticos, la gobernadora Layda Sansores arreció su persecución política en Campeche, para allanarle el camino a sus endebles candidatos.

La Fiscalía Anticorrupción anunció que irá contra 32 ex colaboradores de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a quienes imputa el presunto desvío de 270 millones de pesos, y los juzgados de inmediato giraron los oficios a los implicados para que se presenten a las audiencias judiciales, en donde los jueces ya tienen el resolutivo dictado desde las propias oficinas de la gobernadora Sansores.

En los casos que la importancia lo amerite, el juzgador o juzgadora va a dictar prisión preventiva en contra de los supuestos funcionarios “corruptos”, y como segunda medida, les retirarán sus derechos políticos para impedirles que puedan participar en las elecciones que se avecinan.

Como principal objetivo de esta “cacería” figura el exalcalde campechano Eliseo Fernández Montufar, quien es el mejor posicionado de los políticos opositores para enfrentar exitosamente al ya destapado Pablo Gutiérrez Lazarus.

A través de las fiscalías Anticorrupción y la General del Estado, se están fabricando carpetas de investigación para justificar las órdenes de aprehensión que serán liberadas contra Eliseo. La idea es volver a inhabilitarlo para ocupar cargos públicos, y en consecuencia no sea apto para ninguna candidatura.

También irán contra Biby Rabelo de la Torre, quien incluso ya tuvo su primera audiencia judicial en que le imputan supuestos desvíos por 32 millones de pesos. La alcaldesa de Campeche es vista como segunda opción para la gubernatura luego de Eliseo, aunque la posición que oficialmente le han ofrecido es la candidatura a diputada federal por el primer distrito.

Es la misma posición que está buscando la exsecretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, “dedo chiquito” de la gobernadora, y a quien también mantiene como “plan B” por si llegara a “pasarle algo” a Pablo Gutiérrez. Las encuestas no favorecen a Liz, y por eso es urgente frenar a quien le lleva amplia ventaja, y esa es la alcaldesa Biby Rabelo.

Similar operativo se implementó contra Paul Alfredo Arce Ontiveros, la carta fuerte de Movimiento Ciudadano para retener la alcaldía de la capital. Las encuestas serias lo ven como seguro ganador de la contienda, muy por encima de Esteban Hinojosa Rebolledo, a quien impulsa la gobernadora Sansores.

La difusión de encuestas manipuladas no ha rendido efecto y por eso es que buscan el procesar judicialmente a Paul Arce, fincarle responsabilidades penales e inhabilitarlo para competir. Una jugada asquerosamente sucia, como todo lo que ha hecho este “Gobierno de Todos los Corruptos Sansores”.

Esas jugarretas las denunció valientemente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y por la coincidencia de intereses, ya que ellos también están siendo perseguidos, algunas figuras de Movimiento Ciudadano se sumaron al reclamo de Alito, lo que motivó que la señora Sansores saliera a desgarrarse las vestiduras y a acusar que el PRI y Moci “son lo mismo”.

No. La realidad es que ambos partidos enfrentan la misma embestida, la misma estrategia burda para eliminarlos, de ser posible encarcelarlos, aunque lo prioritario es despojarlos de sus derechos políticos, tal y como acostumbran los dictadorzuelos que se saben repudiados por el pueblo.

No hay decoro, no hay pudor, no hay vergüenza. A la gobernadora Sansores le aterra la posibilidad de que los ciudadanos voten masivamente por la oposición y que dejen a sus candidatos colgados de la brocha.

Layda Elena sabe que ha realizado un trabajo desastroso, que ha decepcionado hasta a los propios militantes de Morena, y que esa ventaja de apenas 1.32 por ciento con que supuestamente le “ganó” a Eliseo la gubernatura en los comicios de 2021, se va a disolver en la campaña y que el día de la jornada de votaciones los campechanos le van a cobrar en las urnas todas sus afrentas.

Por eso recurre a la represión y a la persecución política con el disfraz de “combate a la corrupción”, al que le agregó un nuevo maquillaje, que es la supuesta carpeta de investigación armada —cinco años después— contra su sobrina política, América Azar Pérez, quien enterada de los pormenores de la querella, dijo que solicitó y obtuvo un amparo para que convenientemente sólo la citen a declarar contra Alito, y le permitan después regresar a la mansión que se construyó cuando fungió como secretaria de Finanzas. ¡Los privilegios del poder Sansorista!

Coletazos pues, de una dinosauria que se sabe a punto de la extinción. Patadas de ahogado de quien se sabe moralmente derrotada y que tiene que abusar de su poder para tratar de frenar su inminente caída.

Aún falta referirnos a la estrategia de compra de votos en la jornada electoral, la cooptación de liderazgos durante las campañas, y el insultante derroche que se avecina para aturdir las consciencias e invocar a la amnesia ciudadana para que se olviden de sus abusos.

Pero el pueblo está preparado. Y parodiando al mesías de Macuspana, por ahora solamente queda decir: “tontos son los que creen que el pueblo es tonto…”