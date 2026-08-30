MÁS DE 15 HORAS DE BLOQUEO: CFE Y AUTORIDADES LLEGAN A DIVISIÓN DEL NORTE PARA NEGOCIAR

Una delegación integrada por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), elementos de la Guardia Nacional, policías municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Escárcega y representantes de la Subsecretaría de Gobierno llegó a División del Norte para buscar un acuerdo con los pobladores y poner fin al bloqueo de la carretera federal Escárcega-Villahermosa, que ya supera las 15 horas.

Los trabajadores de la CFE acudieron al sitio sin el respaldo de la representación estatal, luego de que se prometiera el envío de una grúa para atender la problemática y, de última hora, se cancelara el apoyo. Ante esta situación, el personal de la paraestatal tuvo que ingresar por un camino alterno para acercarse al punto donde se mantiene la protesta.

El convoy utilizó un camino de terracería que inicia en la colonia Fértimex y comunica con División del Norte. Desde ahí, una delegación se trasladó hasta el entronque con la carretera federal Escárcega-Villahermosa para iniciar las negociaciones con los habitantes, quienes mantienen la exigencia de una solución al problema de falta de energía eléctrica que afecta a la comunidad.