MORENA LLEGARÍA VULNERADO A 2027 POR “DEDAZO” Y AMIGUISMO EN DESIGNACIÓN DE PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS, ADVIERTE FROILÁN PALESTINO

-Asegura que habrá desbandada de militantes ante la falta de consulta a las bases

Ciudad del Carmen.- El delegado estatal del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Froilán Palestino Cruz, acusó que la designación de Pablo Gutiérrez Lázarus como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación respondió a un “dedazo” y aseguró que “no hubo ninguna encuesta”. Sostuvo que la decisión mantiene inconforme y “vulnerada” a la militancia de Morena, donde, afirmó, las bases nuevamente no fueron tomadas en cuenta.

Palestino Cruz advirtió que esta situación podría provocar otra desbandada y complicar el panorama de Morena rumbo a 2027, cuando anticipó una contienda “muy fuerte” frente a Movimiento Ciudadano. También cuestionó el alcance político de Gutiérrez Lázarus fuera de Ciudad del Carmen y recordó que su nombramiento corresponde únicamente a Morena, mientras PT y PVEM todavía podrían asumir posiciones distintas.