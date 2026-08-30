domingo, agosto 30, 2026
Lo último:
LocalesMunicipales

MORENA LLEGARÍA VULNERADO A 2027 POR “DEDAZO” Y AMIGUISMO EN DESIGNACIÓN DE PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS, ADVIERTE FROILÁN PALESTINO

-Asegura que habrá desbandada de militantes ante la falta de consulta a las bases

Ciudad del Carmen.- El delegado estatal del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Froilán Palestino Cruz, acusó que la designación de Pablo Gutiérrez Lázarus como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación respondió a un “dedazo” y aseguró que “no hubo ninguna encuesta”. Sostuvo que la decisión mantiene inconforme y “vulnerada” a la militancia de Morena, donde, afirmó, las bases nuevamente no fueron tomadas en cuenta.

Palestino Cruz advirtió que esta situación podría provocar otra desbandada y complicar el panorama de Morena rumbo a 2027, cuando anticipó una contienda “muy fuerte” frente a Movimiento Ciudadano. También cuestionó el alcance político de Gutiérrez Lázarus fuera de Ciudad del Carmen y recordó que su nombramiento corresponde únicamente a Morena, mientras PT y PVEM todavía podrían asumir posiciones distintas.

También te puede gustar

ANUNCIA LAYDA QUE MAÑANA ENTRAN EN CIRCULACIÓN LOS PRIMEROS 22 CAMIONES DEL KO’OX

Miles de campechanas se unieron al paro nacional “Un día sin mujeres”

LEY DEL ISSSTE NO PERJUDICA A MAESTROS, ASEGURA DIPUTADO MORENISTA GASPAR NAH

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *