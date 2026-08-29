CAMPECHE: SECRETARIO DE SALUD PROMETIÓ RECORRER ESTE 3 DE SEPTIEMBRE LOS HOSPITALES “QUIROGA” Y “MATERNO INFANTIL”: DIPUTADO MACDONALD

Ante la petición de Movimiento Ciudadano (MC) durante las comparecencias de que conozca el estado real de los hospitales de Carmen, el próximo 3 de septiembre el secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, hará un recorrido con un servidor en los hospitales “María del Socorro Quiroga” y el “Materno Infantil”, reveló el diputado Pedro Hernández MacDonald.

Señaló que entre los principales problemas señalados por los ciudadanos están la falta de medicamentos, de exámenes y de especialistas, además de los meses de espera para las citas, lo que, recalcó, el Gobierno de Morena dijo que no pasaría, pero vemos el peor sistema gubernamental en salud y en otras materias como seguridad y economía.