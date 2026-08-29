CARMEN: RECOMIENDAN REFORZAR CUIDADOS DE SALUD EN MENORES ANTE EL REGRESO A CLASES; BRIGADAS MÉDICAS VISITARÁN ESCUELAS

Ante la concentración de alumnos y el mayor contacto entre menores durante el regreso a clases, es necesario reforzar las medidas preventivas, para reducir riesgos de enfermedades y detectar oportunamente problemas de salud.

José Alfredo Domínguez Chan, coordinador de Salud Municipal del Ayuntamiento de Carmen, informó que se prevé intervenir inicialmente en 10 planteles: 5 jardines de niños y 5 escuelas primarias con alta matrícula.

Las jornadas contemplan consultas médicas generales, así como valoraciones de nutrición, psicología y trabajo social.

Para este regreso a clases, recomendó a los padres evitar la automedicación ante síntomas de enfermedad y acudir con un profesional de la salud, y resaltó la importancia de mantener hidratación, alimentación adecuada y actividad física entre los menores.

Las intervenciones comenzarán en los planteles con los que ya se mantienen acercamientos para el inicio del nuevo ciclo escolar.