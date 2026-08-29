¡ROMPE RÉCORD! DEUDA PÚBLICA NACIONAL SUBE A $19.2 BILLONES

-Dividido entre los mexicanos tocarían $143.010.74 por persona; en el 2018 equivalía a casi 84 mil pesos por habitante: Juan Ortiz

De acuerdo con el reporte correspondiente a julio de este año de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública rompió récord al subir a 19.2 billones de pesos, lo que representa un incremento de 174 mil 21 millones de pesos en un mes.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz expuso: “Dividiendo la nueva cifra entre todos los mexicanos, tocarían $143,010.74 por persona, cuando en el 2018 la deuda equivalía a casi 84 mil pesos por habitante”.

Por su parte, la página Populismo y Demagogia no Significa Buen Gobierno (@Guerrero_9999) escribió: “La deuda equivale al 51.5% del PIB. En junio representaba el 51 por ciento. ¿A dónde fue ese dinero?”.