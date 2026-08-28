OPINIÓN: A FUEGO LENTO | ¿CARMELITAS AL PASTOR? | Por Enrique Pastor Cruz Carranza

La designación prematura de Pablo Gutiérrez Lázarus por parte de la gobernadora Layda Sansores Sanromán sin respetar las formas, ha sido confirmada por el Partido MORENA en una “Encuesta Bajo Reserva por Seguridad Nacional” dejando en claro el poder de la campechana se mantiene consolidado y seguirá haciendo lo que así le convenga para garantizar su retiro sin sobresaltos, ya sea al Gabinete Presidencial en el Viejo Edificio de BUCARELI o la Embajada en la Comunidad Europea.

La jugada es de inicio un golpe de autoridad y liderazgo dentro de MORENA y la señal de su evidente control quedaría demostrado en el evento de “50+ 1” de la exrectora, ex Diputada Federal del PRI Adriana Ortiz Lanz con la presencia de TODA LA CLASE POLÍTICA PERMANENTEMENTE CAMPECHANA vigente -gobierne quien gobierne – ya sea EN LOS PINOS O PALACIO NACIONAL.

Lo que parece una decisión acordada entre “hermanos”, no deja de tener aromas de sospechosísimo por la nada sorprendente determinación de quienes juntos han construido la debacle económica, Seguridad Pública, corrupción, impunidad y los últimos lugares de indicadores positivos a nivel nacional, decorando la escenografía con antecedentes que también pulverizan la suprema manifestación de principios huecos “NO MENTIR” , “NO TRAICIONAR” Y ” NO ROBAR POCO” .

Los intentos de tener un gobernador realmente Carmelita en los tiempos modernos ha visto pasar el intento de Juan Carlos del Río – Empresario Exitoso con poderoso apoyo de sus vínculos familiares y del presidente Fox sin haber logrado el objetivo.

Ignacio Seara ex presidente municipal. Ganadero con trayectoria pulcra fue víctima de la mezquindad eterna Campechiense y prefiere el valor de la familia a cualquier agenda propia .

Jorge Rosiñol Abreu busca también el voto para llegar al 4o piso con presunto apoyo del gobernador Ortega Bernés, pero su posterior evento sublime de compadre con Alejandro Moreno demuestra nunca estuvieron dispuestos a perder el control .

Peor le iría a las aspiraciones legítimas de mi tocayo Enrique Iván González López después de haber realizado un magnífico gobierno municipal, para sufrir las grandes infamias clásicas en ” LA FAMILIA CENTRALISTA” .

Ni que decir de la siempre inteligente Rocío Abreu Artiñano que está vetada por la nomenclatura caciquil- pero nunca pierde las formas a pesar de las agresiones de cobardes mercaderes.

Ahora es Pablo Gutiérrez Lázarus quien inicia la nada fácil, sinuosa y peligrosa ruta al Cuarto Piso con la inicial postura del PT de no alinearse al proyecto y del PVEM donde las negociaciones para grandes tajadas del virtual pastel (aún sin entrar al horno) ya se exige importantes porciones.

El evento de Adriana Ortiz Lanz tiene un profundo mensaje- SOLAMENTE PARA INICIADOS – pues la capacidad de convocatoria juntó a la Presidenta Municipal Biby Rabelo, al Coordinador de MOCI Pedro Armentía. al líder Estatal del PRI Ricardo Medina Farfan , la embajadora del Cacique Tapir Tania González- toda la crema y nata de la buena y mala leche – de quienes hacen un concierto de enternecedor himno de la Alegría bajo la partitura de siempre.

Insisto que el camino al infierno – confirmó en su gira turística ( sin agenda gallega de Adda Solis) al Infierno de Dante – , está hermosamente pavimentada de buenas intenciones.

Si como en su momento Don Fidel Velázquez apoyó la candidatura de ABELARDO CARRILLO, Enrique Peña Nieto la de Alejandro Moreno Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador a la propia Layda Sansores , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es realmente quien habría palomeado a Gutiérrez Lázarus entonces el próximo gobernador de Campeche será Carmelita .

Si fue Adán Augusto López, El CÁRTEL TABASCO NUEVA DEGRADACIÓN con su guía moral AMLO entonces las historias de Carlos Sales Gutiérrez, Mario Ávila Lizarraga , Eliseo Fernández en pasados procesos se pueden repetir si el PUCHERO DE TRES CARNES CAMPECHANO se opone al toque culinario Tabasqueño y se pretende la condimentación Yucateca .

EL dato relevante es que los dos “Chefs” son del mismo origen Beduino y la gobernadora en fuga solamente quiere repetir la impunidad de la Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

¿LA MALDICIÓN CONTINÚA?

¿POBRE CAMPECHE?

O

¿POBRE CARMEN ?