NO MÁS OCURRENCIAS CON EL DINERO PÚBLICO”; PRI PIDE FRENAR LICITACIÓN DEL NUEVO TEATRO HASTA TRANSPARENTAR EL PROYECTO

San Francisco de Campeche.- Con una manta colocada sobre la escultura millonaria del jaguar instalada en la Plaza de la República, priistas acusaron al Gobierno del Estado de privilegiar obras y proyectos millonarios mientras persisten necesidades sin atender en Campeche, y exigieron suspender la construcción del nuevo teatro hasta que se transparente el uso de los recursos públicos.

Cuestionaron inversiones como el Tren Ligero, el barco turístico y la escultura del jaguar, al asegurar que representan gastos que no han demostrado beneficios para la población. Advirtieron que el nuevo complejo cultural podría seguir el mismo camino si antes no se presentan los estudios técnicos, de impacto y costo-beneficio.

Con un llamado directo al Gobierno del Estado para transparentar cada peso que pretende destinar a la obra, el dirigente estatal del PRI Ricardo Medina Farfán, advirtió que los campechanos ya no pueden seguir financiando proyectos millonarios sin conocer su costo real, sus beneficios o el impacto que tendrán, y demandaron que el recurso público deje de destinarse a lo que calificaron como “ocurrencias” del gobierno.

Además de exigir transparencia, los priistas pidieron frenar la licitación del nuevo teatro hasta que se hagan públicos el proyecto ejecutivo, los estudios de impacto, el análisis costo-beneficio y todos los permisos de la obra.