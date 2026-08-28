LA GOBERNADORA ENTENDIÓ QUE NO PODÍA QUEDARME DONDE TE VIOLENTAN, NO VALORAN Y BOICOTEAN: DIPUTADA GLADYS RIVERA

-“Ella intentó unir a los diputados de Morena, pero no lo logró”

Al denunciar gente de Morena de su Distrito boicoteó su trabajo legislativo y la violentó, lo que intentó sin éxito solucionar, la ahora diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Gladys Sofía Rivera López, reveló que habló con la gobernadora Layda Sansores sobre su adhesión al partido naranja y entendió sus razones, “porque sabe que a toda acción hay una reacción, y no tenía caso estar donde no te respetan ni valoran, ni cuidan, ni respaldan”.

Reveló que la mandataria estatal intentó unir a los diputados morenistas, pero no lo logró.

Rivera López aclaró que no se cambió a MC por un puesto ni por la reelección, y lamentó el trato que reciben los diputados de Morena, lo que, dijo, seguramente seguirá dándose.